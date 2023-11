Karlovy Vary jsou posledním krajským městem v zemi, kde nesídlí žádná univerzita. Brzy by se to ale mělo změnit. Ve vyhlášeném vyhlášených českých lázních má podle plánů ministerstva školství a kraje vzniknout vysoká škola do dvou let, z tuzemské tradice takzvaných kamenných univerzit s řadou fakult se ale bude značně vymykat.

Kraj, který trápí sociální potíže a nízká životní úroveň, má získat polytechnickou vysokou školu připravující studenty podle potřeb místních firem. Univerzita s kratším studiem by měla v kraji udržet vzdělané lidi a pomoci změnit dosavadní strukturu průmyslu se značnou orientací na uhlí. Podobná na praxi zaměřená vysoká škola má vyrůst i v Brně.

