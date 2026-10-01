K pohraničí to patří už desítky let a na severozápadě Čech to bylo vždycky vidět ještě o trochu víc: jen málo firem se může hlásit k tradicím, které sahají aspoň do první republiky. I příběh firmy Hennlich je proto trochu zamotanější – ale inspiruje. Roční tržby má kolem miliardy a teď se může pyšnit i titulem Firma roku Ústeckého kraje.
Původně vznikla firma Hennlich v roce 1922 v Duchcově, kousek od Teplic. Jejího majitele Hermanna Hennlicha ovšem Češi po válce ze země vyhnali do Rakouska. Jeho vnuk potom krátce po revoluci v Česku potkal Pavla Šumeru, se kterým rozjel v roce 1991 firmu pod tradičním jménem. Mimochodem, tehdy sídlila v panelákovém bytě v Litoměřicích.
O pětatřicet let později je firma v úplně jiné dimenzi. V Litoměřicích má vlastní velké sídlo, inovační centrum a její tržby loni dosáhly 1,18 miliardy korun. Postupně roste i počet zaměstnanců, v roce 2012 to bylo asi 200 lidí, teď asi 260. A zároveň je to pořád trochu rodinná firma – na různých pozicích v ní pracuje prakticky celá široká rodina (znovu)zakladatele Pavla Šumery.
Náplň práce? Průmyslové díly, jak nakupované, tak i vlastní. Katalog má teď přes milion položek. „Jsme takový malý Amazon pro český průmysl. Máme velké portfolio produktů, které dokážeme velice rychle dodat. Když u nás do 11 hodin dopoledne firma něco objedná, tak ještě ten den odesíláme a druhý den to má firma v Česku na skladu. V rámci Evropy dodáváme během dvou až tří dnů,“ říká obchodní ředitel a syn obnovitele firmy Pavel Šumera mladší.
Vlastní produkty se snaží vyvíjet tak, aby měly přidanou hodnotu. Například jde o těsnění, filtry nebo speciální mlžná děla, která pomáhala likvidovat i nedávný rozsáhlý požár Baťovy budovy ve Zlíně a dodali je i do Vietnamu, Indonésie nebo do Jižní Ameriky.
Kyberbezpečnost a mikrobylinky vládly jubilejnímu ročníku. Firmou roku je Monet+, Živnostníkem roku pěstitel Dominik Samec
Umí ale vyvinout třeba i manipulační zařízení na výměnu těžkých leteckých motorů. Firma s tím koketovala už začátkem desátých let a měl se podle dobových zpráv dodávat pro ruský Suchoj, teď inovovanou a daleko silnější verzi využívá Boeing.
Manipulátor na letecké motory je vůbec složitý případ: iniciativa vzešla od zaměstnanců a firma jim k tomu dala zelenou. „Naše logika je taková, že když spolupracovníci budou dělat něco, co je baví, tak to budou dělat úplně s jiným zápalem. Takže když kdokoliv přijde s něčím, co sedí do naší vize, tak mu nejen dáme prostor, ale i ho podpoříme – poskytneme školení, najdeme mu kolegy, poskytneme rozpočet,“ popisuje Pavel Šumera ml.
Ústecký kraj
Volkswagen Firma roku 2026
1. Hennlich, s.r.o. (technologická řešení pro průmysl, Litoměřice)
2. Schindlerova pletárna, s.r.o. (výroba vlněného pleteného oblečení, Krásná Lípa)
3. 2JCP, a.s. (technologická řešení pro moderní energetiku, Račice)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026
Skatt, spol. s r.o. (tradiční české smažené brambůrky, Teplice)
Moneta Živnostník roku 2026
1. Alena Saladiaková (zážitkový chov alpak a lemurů, zooterapie a vzdělávací programy, Most)
2. Martina Kolářová (provozování rodinné kavárny a výroba kvalitních domácích produktů, Řehlovice)
3. Martina Štefanková (vývoj a osvěta Priessnitzových zábalů a přírodní péče o zdraví, Klášterec nad Ohří)
Moneta Srdcař roku 2026
Radek Řehák (rodinné včelařství s edukativními programy, Litvínov)
Závody mají i v Opavě a ve Žďáru nad Sázavou – první vyrábí důlní hydrauliku, druhý centrální mazání. Spoustu práce ale odvedou technici firmy u zákazníků – navrhují i technické celky na míru a hledají možné úspory i cesty, jak prodloužit životnost zařízení.
I je trápí nedostatek kvalifikovaných lidí, i když ne takový jako třeba v hlavním městě. „Původní idea byla, že firma vznikne v Praze, a jsme strašně rádi, že táta rozhodl, že lepší bude založit firmu v Litoměřicích,“ říká Pavel Šumera ml.
Ve firmě je pořád v kurzu i práce na dálku a celkově flexibilní přístup. „Můj táta má velký cit pro rodinu a je velkým lokálním patriotem, takže se vždycky snažíme dělat nad rámec toho, co nám ukládá zákon, abychom podpořili naše okolí a naše spoluzaměstnance, aby se jim s námi pracovalo lépe,“ říká syn zakladatele.
Druhé místo obsadila Schindlerova pletárna, firma z Krásné Lípy na pomezí Šluknovského výběžku. Porotce oslovil její příběh – s pleteným oblečením dokáže uspět i na extrémně těžkém trhu a udržet jak tradiční výrobu typickou pro region, tak i historický průmyslový objekt. Třetí místo mezi firmami obsadila 2JCP, která v Račicích na Litoměřicku vyvíjí a vyrábí technologická řešení pro moderní energetiku.
Porota hodnotila letošní ročník jako nejsilnější, který se zatím v Ústeckém kraji uskutečnil. A týkalo se to i živnostníků. Souboj na prvních třech příčkách byl velmi těsný, nakonec dostala nejvíc bodů podnikatelka Alena Saladiaková.
Její podnikání je skutečně originální. Chová čtyři lamy alpaka a k nim nedávno přidala i lemury. Nejdříve si alpaky pořídila na zahradu na kraji Mostu, pak s nimi začala chodit na procházky po okolí – a pozornost byla tak velká, že procházky začala nabízet jako službu. Na blízkém kontaktu se zvířaty nakonec postavila takzvanou alpakaterapii, kterou zaměřuje na seniory, nemocné nebo osoby se speciálními potřebami.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2026 a Moneta Živnostník roku 2026, jejichž vyhlašovatelem jsou HN, se uskuteční 10. prosince na pražském Žofíně.
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