Růst spotřebitelských cen nabírá na tempu. V srpnu meziročně stouply o 1,9 procenta, v červenci to bylo o 1,7 procenta a v červnu o 1,5 procenta.

Přestože je růst cen stále pod dvouprocentním cílem centrální banky, ČNB už v červnu preventivně zvedla úrokové sazby na 3,75 procenta. Tedy podstatně víc, než odpovídá inflaci. Měnová politika je dnes nastavena velmi restriktivně a je výrazně nad úrovní, která se považuje za tzv. neutrální, tedy ekonomiku ani netlumí, ani nestimuluje.

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