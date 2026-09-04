Růst spotřebitelských cen nabírá na tempu. V srpnu meziročně stouply o 1,9 procenta, v červenci to bylo o 1,7 procenta a v červnu o 1,5 procenta.
Přestože je růst cen stále pod dvouprocentním cílem centrální banky, ČNB už v červnu preventivně zvedla úrokové sazby na 3,75 procenta. Tedy podstatně víc, než odpovídá inflaci. Měnová politika je dnes nastavena velmi restriktivně a je výrazně nad úrovní, která se považuje za tzv. neutrální, tedy ekonomiku ani netlumí, ani nestimuluje.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí inflace?
- Kde ceny porostou?
- Jak se budou vyvíjet úrokové sazby?