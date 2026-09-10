Pokud vyhrají republikáni, vyhrajete s námi, oslovil ve středu na předvolebním mítinku Američany prezident Donald Trump. Vzápětí větu, která se sama o sobě dá brát jako běžná politická proklamace, doplnil slibem, jaký v západní demokracii ještě od významného politika nezazněl: V případě, že republikáni v listopadových volbách, konaných uprostřed Trumpova mandátu, vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi 5000 dolarů. V součtu 1,3 bilionu dolarů. Co by to přineslo?
Co se dočtete dál
- Proč federální vláda nemá z čeho vyplácet dividendu.
- Co ještě bude chybět k nepodmíněnému příjmu.
- Kvůli čemu by mohlo pět tisíc vyplacených na ruku Američanům zhořknout.