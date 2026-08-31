Centrální banky dnes rozhodují ve světě, který je méně předvídatelný než před deseti lety. Ještě v roce 2019 se inflace v eurozóně pohybovala jen kolem jednoho procenta a řada ekonomů diskutovala, zda se vůbec vrátí k dvouprocentnímu cíli centrálních bank. O několik let později ale inflace v Evropě přesáhla deset procent a podobný nárůst zažila většina vyspělých ekonomik.

V České republice dosáhla meziroční inflace v září 2022 18 %, zatímco průměrná inflace za celý rok činila 15,1 %, tedy jednu z nejvyšších hodnot od 90. let. Pandemie, energetický šok i narušení globálních dodavatelských řetězců ukázaly, jak rychle se může ekonomické prostředí proměnit.

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak inovovat ekonomické modely pro rychle měnící se prostředí?
  • Jak se přenášejí globální šoky do české ekonomiky?
  • Jak může AI zlepšit predikce inflace a analýzu ekonomiky?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.