Centrální banky dnes rozhodují ve světě, který je méně předvídatelný než před deseti lety. Ještě v roce 2019 se inflace v eurozóně pohybovala jen kolem jednoho procenta a řada ekonomů diskutovala, zda se vůbec vrátí k dvouprocentnímu cíli centrálních bank. O několik let později ale inflace v Evropě přesáhla deset procent a podobný nárůst zažila většina vyspělých ekonomik.
V České republice dosáhla meziroční inflace v září 2022 18 %, zatímco průměrná inflace za celý rok činila 15,1 %, tedy jednu z nejvyšších hodnot od 90. let. Pandemie, energetický šok i narušení globálních dodavatelských řetězců ukázaly, jak rychle se může ekonomické prostředí proměnit.
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