Šestaosmdesátileté Esther Wojcicki se v Americe přezdívá „Kmotra Silicon Valley“. A to proto, že vychovala tři úspěšné dcery a učila nespočet lidí na veřejné střední škole Palo Alto High School v Kalifornii, ze kterých se později stali významní hráči v technologických firmách. Wojcicki přišla s vlastní metodou výchovy, která podle ní dokáže vychovat děti schopné měnit svět.
Její dcera Susan byla jednou z prvních zaměstnankyní Googlu – v její garáži navíc projekt dvou mladých mužů odstartoval –, později se stala ředitelkou YouTube. Anne je zase zakladatelkou miliardové biotechnologické firmy 23andMe a Janet úspěšnou vědkyní.
„Často se mě ptají: Čím jsem je krmila na snídani? Já odpovídám, že si vybraly vlastní snídani. Naučila jsem je udělat cereálie, vajíčko, toast nebo wafle a ony si ji pak udělaly podle svého,“ vtipkuje v rozhovoru s HN.
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- Jak vychovat šťastné a úspěšné děti podle „Kmotry Silicon Valley“ Esther Wojcicki.