Děti v úterý nastoupily do mateřských a základních škol a rodiče už se dopředu obávají toho, kdy přijde první „rýmička“ a roztočí se kolotoč různých viróz, které na podzim a v zimě děti trápí a paralyzují rodiny. Aby se tomu vyhnuli, snaží se podpořit imunitu dětí vitaminy a různými doplňky z lékárny. Podle pediatrů to však není vůbec nutné – stačí se zaměřit na zdánlivě obyčejné věci, které mají na zdraví dětí mnohem větší vliv. U citlivějších dětí pak doporučují hlavně tři suplementy.
Co se dočtete dál
- Jaké zdánlivě obyčejné věci podporují imunitu víc než přípravky z lékárny.
- Které suplementy vybrat, pokud rodiče chtějí imunitu dětí podpořit.
- Jakou roli v nemocnosti hraje psychická pohoda a čím léčit lehčí virózy.