Rodiče se často domnívají, že děti je potřeba za lži a podvádění dostatečně potrestat, aby se takové chování už neopakovalo. Singapurská studie ale nově upozornila na to, že takto princip nefunguje. Autoritářská výchova a přísné tresty vedou naopak k tomu, že děti lžou a podvádějí ještě více. Které rodičovské praktiky ještě v dětech vyvolávají potřebu lhát a jak to naopak dělat správně?
Co se dočtete dál
- Co se v dětech odehrává, pokud je tvrdě trestáme.
- Proč tresty a přísná výchova vedou k tomu, že mají děti sklon podvádět.
- Jaká výchova naopak zajistí, že děti nemají potřebu lhát ani podvádět.