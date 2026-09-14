Rodiče se často domnívají, že děti je potřeba za lži a podvádění dostatečně potrestat, aby se takové chování už neopakovalo. Singapurská studie ale nově upozornila na to, že takto princip nefunguje. Autoritářská výchova a přísné tresty vedou naopak k tomu, že děti lžou a podvádějí ještě více. Které rodičovské praktiky ještě v dětech vyvolávají potřebu lhát a jak to naopak dělat správně?

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Co se dočtete dál

  • Co se v dětech odehrává, pokud je tvrdě trestáme.
  • Proč tresty a přísná výchova vedou k tomu, že mají děti sklon podvádět.
  • Jaká výchova naopak zajistí, že děti nemají potřebu lhát ani podvádět.

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