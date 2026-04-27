Zhruba před dvěma lety se youtuber Juraj Sutoris a tehdejší šéf realitní společnosti MI Estate Maxim Ponomarenko stali hlavními tvářemi takzvaného flipování nemovitostí a vlastnických podílů na nich. Těm, kteří si koupili jejich roční kurz, slibovali zhodnocení investic v desítkách procent a „pohodlný život do tří let“.
Už v roce 2024 přinesly HN analýzu, která ukázala, že tak jednoduché to s pohádkovými zisky nebude. Do praxe spočívající v nákupu nemovitosti a jejím následném rychlém prodeji s výrazným ziskem se tehdy se samozvaným „flipovacím králem“ Ponomarenkem a Sutorisem pustila více než stovka lidí. Přes své nově založené podniky, kde si Ponomarenko se Sutorisem drželi desetinový podíl, nakoupili účastníci kurzu během prvního půlroku přes 1300 podílů na domě či pozemku. Pouze 190 podílů, tedy asi 14 procent, ale dokázali prodat.
Zkušené investory a odborníky z oboru tehdy nízké číslo nepřekvapilo – výhodně zobchodovat podíl na nemovitosti, kterou mentorovaní před nákupem často ani neviděli a u níž mohou přijít složitá jednání s dalšími spoluvlastníky, není nic snadného a zabere to čas. I přesto, že jim Sutoris a Ponomarenko tvrdili něco jiného.
HN nyní s dvouletým odstupem analyzovaly data z katastru nemovitostí znovu. A zjistily tak, že úspěšnost „flipařů“ od té doby paradoxně ještě klesla.
Co se dočtete dál
- Kolik podílů účastníci mentoringu koupili a kolik z toho dokázali prodat.
- Kolik analyzovaných firem dosud neprodalo vůbec nic.
- Jaké mohou být důvody.
