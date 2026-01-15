Skupování podílů na nemovitostech a jejich prodej za násobně vyšší cenu – takzvané flipování – je běžné podnikání. A investice do nemovitostí by postrádala smysl, pokud by z ní investorovi neplynul ekonomický prospěch. Tak soudy zhodnotily případ, kdy rodina z obce nedaleko Říčan marně bránila nucenému odkupu nemovitosti od spekulanta za téměř pětinásobek ceny, než ji sám koupil.

V případu jde o firmu Suopelos, která v dražbě koupila dvanáctinu domu u Prahy. Firmu vlastní ostravský podnikatel Petr Nevlud, který je jedním z největších spekulantů s podíly na nemovitostech v republice.

