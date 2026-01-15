Skupování podílů na nemovitostech a jejich prodej za násobně vyšší cenu – takzvané flipování – je běžné podnikání. A investice do nemovitostí by postrádala smysl, pokud by z ní investorovi neplynul ekonomický prospěch. Tak soudy zhodnotily případ, kdy rodina z obce nedaleko Říčan marně bránila nucenému odkupu nemovitosti od spekulanta za téměř pětinásobek ceny, než ji sám koupil.
V případu jde o firmu Suopelos, která v dražbě koupila dvanáctinu domu u Prahy. Firmu vlastní ostravský podnikatel Petr Nevlud, který je jedním z největších spekulantů s podíly na nemovitostech v republice.
Co se dočtete dál
- Jak se rodina snažila před spekulantem bránit.
- Jaké jiné podobné případy už soudy rozhodovaly a jak dopadly
- Jak soudy vyřešily námitku rozporu s dobrými mravy
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.