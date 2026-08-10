Po předloňském odstavení Maxima Ponomarenka z čela společnosti MI Estate, která je jedním z největších hráčů na domácím trhu s podíly na nemovitostech, dochází v právní bitvě dřívějších byznysových partnerů k zajímavému posunu. Většinový majitel a současný jednatel podniku Josef Ondrišek, který Ponomarenka viní z tunelování firmy, poslal na konci loňského roku jeho klíčovou společnost MaximP do insolvence. A teď může slavit důležité dílčí vítězství.
Co se dočtete dál
- O čem soud rozhodl.
- Jak soudce svůj krok zdůvodnil.
- Jak se spor majitelů MI Estate vyvíjel.
- V čem spočívají nejasnosti kolem Ponomarenkova podnikání.
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