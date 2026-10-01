Počátek letošního podzimu není pro stavební společnost Geosan příliš úspěšný. Policie ji před dvěma týdny dodatečně obvinila v korupční kauze rekonstrukce motolské nemocnice, v níž od loňského února stíhá i její šéfy.

A ve čtvrtek Geosan utrpěl další dvě prohry, když se snažil na motolské nemocnici vysoudit dalších více než dvě stě milionů korun jako doplatek za její více než miliardovou rekonstrukci. Soudy nárok zamítly a stavební firma s několikamiliardovým obratem bude naopak muset platit miliony právníkům nemocnice na nákladech prohraného řízení.

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Co se dočtete dál

  • Jak odůvodnily soudy zamítnutí žaloby.
  • Kolik Geosan žaloby stály.
  • Jak žaloby o více než dvě stě milionů firma odůvodnila.
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