Co je podepsané, to platí. Tenhle vzkaz dal pražský městský soud konsorciu firem Geosan a Vistoria CZ, které se u něj domáhaly, aby městské části Praha 10 přikázal doplatit 16 milionů za novostavbu mateřské školy pro 168 dětí. A to kvůli údajně nečekaným vedlejším vlivům, které mohly za výrazný nárůst ceny materiálů. Od soudu ale obě firmy odešly s nepořízenou.

Firmu Vistoria CZ vlastní známý lobbista a dřívější šedá eminence pražské ODS Tomáš Hrdlička. Ten byl v minulosti také radním Prahy 10. Za Geosanem stojí zase podnikatelé Luděk Kostka a Michal Korecký. Kostka i Geosan nyní figurují v úplatkářské kauze Motol – firma totiž podle policie dala exřediteli nemocnice Miroslavu Ludvíkovi v souvislosti se zakázkami byt za 40 milionů korun, a Kostka je proto v kauze, kterou dozoruje Úřad evropského žalobce, mezi obviněnými.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak odůvodňovaly firmy, že chtějí výrazně víc peněz.
  • Jaké okolnosti celý případ provázely a jak s ním souvisí dění z doby před téměř dvaceti lety.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.