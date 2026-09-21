Alessandro Pasquale je znám hlavně jako majitel Mattoni 1873, málokdo ale ví, že také hospodaří na tisících hektarů půdy a na pastvinách kolem Karlových Varů a Mariánských Lázní chová skot. Letošní sucho tak čtyřiapadesátiletý Ital pocítil ze dvou úplně opačných stran.
Zatímco na farmách je kvůli suchu méně krmiva, nápojářskému byznysu horké počasí pomáhá. Lidé víc pijí a firma míří k rekordnímu roku. „Upřímně bych letošní mimořádné výsledky klidně vyměnil za to, aby příroda suchem netrpěla,“ říká Pasquale.
Skupina mezitím jedná o další akvizici na západ od Česka. Pasquale také připouští, že jednou může vstoupit do alkoholických nápojů, a dodnes ho mrzí, že Mattoni nezískala Becherovku. V rozhovoru pro HN mluví také o budoucnosti rodinné firmy a ostře kritizuje fungování odpadové společnosti Eko-Kom.
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- Proč Mattoni nakonec nekoupila Becherovku.
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