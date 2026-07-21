Spor o kontrolu nad společností EKO-KOM, která organizuje český systém třídění a recyklace obalů, se dál vyostřuje. Nové dokumenty ukazují, že ve vedení firmy došlo k významným změnám, které část vlastníků označuje za účelové. Tvrdí, že byly předem připraveny tak, aby je připravily o zastoupení ve vedení společnosti.
HN už dříve popsaly, proč se o vliv v EKO-KOM přetahují největší výrobci potravin, nápojů a obalů. Ze zatím neveřejného zápisu červnové valné hromady nyní vyplývá, jak ostrý spor mezi akcionáři ve skutečnosti je. Na jedné straně v něm stojí výrobce minerálních vod Mattoni a potravinářská společnost Orkla Foods, pod kterou spadají značky jako Hamé, Vitana nebo Májka. Na druhé většina zbývajících akcionářů, mezi nimi Coca-Cola HBC, Ball Packaging, Procter & Gamble, Tetra Pak či Unilever.
Co se dočtete dál
- Proč dva akcionáři přišli o místo ve vedení EKO-KOM?
- Co se odehrálo za zavřenými dveřmi valné hromady?
- O co se ve sporu skutečně hraje?
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