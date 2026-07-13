Až příště půjdete vyhodit sklo nebo plasty, všimněte si na barevných kontejnerech loga dvou zelených šipek v kruhu a nápisu EKO-KOM. Za na první pohled nenápadným názvem se skrývá společnost, která každoročně přerozdělí několik miliard korun a má fakticky monopol na organizaci sběru a recyklace obalových odpadů.

Její význam navíc bude v příštích letech dál růst v souvislosti s evropskou legislativou a klimatickými cíli. Není proto až tak překvapivé, že mezi vlastníky EKO-KOM – deseti největšími potravinářskými, nápojářskými a obalovými firmami – už několik měsíců probíhá ostrý spor o to, kdo bude určovat budoucí podobu českého odpadového hospodářství.

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Co se dočtete dál

  • Proč se nadnárodní firmy přetahují o neziskovou společnost.
  • Co stojí za sporem uvnitř EKO-KOM.
  • Proč bude význam EKO-KOM v příštích letech růst.
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