Krabička od oběda, kelímek od kávy, fólie kolem okurky nebo karton od zásilky z e-shopu. Obaly patří k nejběžnějším věcem v moderní ekonomice. Jen v Česku je jich každý rok uvedeno na trh přes milion tun a kolem jejich sběru, třídění a recyklace vyrostl mnohamiliardový byznys.

Do něj teď míří jedna z největších regulatorních změn za poslední roky. Nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) od srpna postupně zavede desítky nových povinností. Konkrétní dopad se bude lišit podle typu podnikání — jinak se dotkne restaurace, jinak výrobce potravin nebo e-shopu, logistické firmy či online tržiště. V podstatě ale zasáhne všechny subjekty, které v jakékoli fázi používají obaly.

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Co se dočtete dál

  • Proč se část firem snaží nové obalové nařízení odložit.
  • Proč Motoristé v Bruselu neuspěli s požadavkem na odklad.
  • Jaké změny čekají výrobce, e-shopy a obchodníky už od srpna.
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