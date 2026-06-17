Ve sněmovně se objevil nový poslanecký návrh novely zákona o obalech. Dle důvodové zprávy se zdá, že smyslem návrhu je řešit nějaké dlouhodobé tržní selhání na českém obalovém trhu. Poučený čtenář však může mezi řádky číst, že skutečný smysl tohoto návrhu je zcela jiný.
Zákon o obalech historicky stanovil, že výrobci obalů jsou povinni plnit celou řadu povinností týkajících se uvádění obalů na trh a nakládání s odpadem z obalů. Jde zejména o povinnosti zpětného odběru odpadu z obalů a jejich ekologického využití. Rozsah těchto povinností je značně široký, a proto zákon umožnil, aby výrobci obalů své povinnosti plnili prostřednictvím speciální autorizované obalové společnosti (AOS), která pro ně bude zajišťovat sdružené plnění jejich zákonných povinností. V kostce jde o obdobný systém, který funguje v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností – zde fungují kolektivní systémy (neboli systémy rozšířené odpovědnosti výrobců – EPR), které za výrobce elektrozařízení, baterií či pneumatik plní jejich environmentální povinnosti vyplývající z práva EU a českých právních předpisů.
Co se dočtete dál
- Jak novela mění statut AOS na službu obecného hospodářského zájmu
- Jaká omezení vlastnictví a hlasovacích práv novela zavádí pro akcionáře AOS
- Proč novela požaduje minimální počet 34 akcionářů a jak to ovlivní vstup nových AOS
- Jak současná praxe Ministerstva životního prostředí ovlivnila vznik monopolní AOS
- Jaké kroky očekává Evropská komise v řízení AT.40775 a jak na to novela reaguje
- Proč novela rozšiřuje působnost AOS o administrativní služby pro kolektivní systémy z jiných oblastí
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