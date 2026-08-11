Od středy začíná platit první část jednoho z nejsložitějších evropských předpisů posledních let. Nové nařízení o obalech (PPWR) postupně změní pravidla pro všechno od pivních kelímků přes plastové lahve až po přepravní palety. Jenže zatímco některé povinnosti už vstupují v účinnost, řada dalších pravidel stále není jasná a český adaptační zákon ještě chybí. „Kdyby se nové povinnosti začaly vyžadovat doslova, firmy by se dostaly do velkých problémů,“ říká v rozhovoru pro HN ředitel pro zahraniční vztahy a fondy EU Potravinářské komory Jiří Šír.

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Co se dočtete dál

  • Jaká pravidla se od středy vztahují na obaly potravin a dalších výrobků.
  • Které části nového nařízení stále nemají jasný výklad.
  • Proč Česko nestihlo připravit zákon, který má nová pravidla uvést do praxe.

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