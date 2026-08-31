Po ostravské huti Liberty nebo TV Barrandov a jejich neúspěšných pokusech o preventivní restrukturalizaci má Česko první případ úspěšně dokončeného restrukturalizačního řízení, do kterého byl zapojený soud. Co rozhodlo o tom, že řízení dopadlo ve prospěch zadlužené firmy i jejích věřitelů a na co by se měly připravit společnosti, které o využití tohoto relativně nového právního nástroje uvažují?
Co se dočtete dál
- Kolik restrukturalizačních řízení bylo dosud zahájeno.
- Jak dlouho trvalo první úspěšné soudní řízení.
- Kdo se na něm podílel.
- Proč může preventivní restrukturalizace probíhat i bez soudů.
- Roste mezi firmami povědomí o tomto nástroji?