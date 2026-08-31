Po ostravské huti Liberty nebo TV Barrandov a jejich neúspěšných pokusech o preventivní restrukturalizaci má Česko první případ úspěšně dokončeného restrukturalizačního řízení, do kterého byl zapojený soud. Co rozhodlo o tom, že řízení dopadlo ve prospěch zadlužené firmy i jejích věřitelů a na co by se měly připravit společnosti, které o využití tohoto relativně nového právního nástroje uvažují?

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Co se dočtete dál

  • Kolik restrukturalizačních řízení bylo dosud zahájeno.
  • Jak dlouho trvalo první úspěšné soudní řízení.
  • Kdo se na něm podílel.
  • Proč může preventivní restrukturalizace probíhat i bez soudů.
  • Roste mezi firmami povědomí o tomto nástroji?

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