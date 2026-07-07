Byl to největší deal v historii holdingu Agrofert, který tuzemský zemědělsko-chemický kolos katapultoval na přední příčky tabulky evropských výrobců hnojiv. Po třech letech se však ukazuje, že nákup závodů na výrobu dusíkatých hnojiv koncernu Borealis přinesl holdingu i hodně starostí. Fabriky jsou ztrátové a jejich hodnota je výrazně nižší, než co za ně Agrofert zaplatil.
Co se dočtete dál
- Na kolik ocenili znalci továrny, které Agrofert před třemi lety koupil za 19 miliard.
- V jaké kondici fabriky jsou.
- Kterou továrnu holding zavírá a jaké firmy se zbavuje.
- Jaká chemická společnost Agrofertu je nejhodnotnější.
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