Byl to největší deal v historii holdingu Agrofert, který tuzemský zemědělsko-chemický kolos katapultoval na přední příčky tabulky evropských výrobců hnojiv. Po třech letech se však ukazuje, že nákup závodů na výrobu dusíkatých hnojiv koncernu Borealis přinesl holdingu i hodně starostí. Fabriky jsou ztrátové a jejich hodnota je výrazně nižší, než co za ně Agrofert zaplatil.

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Co se dočtete dál

  • Na kolik ocenili znalci továrny, které Agrofert před třemi lety koupil za 19 miliard.
  • V jaké kondici fabriky jsou.
  • Kterou továrnu holding zavírá a jaké firmy se zbavuje.
  • Jaká chemická společnost Agrofertu je nejhodnotnější.
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