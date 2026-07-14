Tento pátek má Evropská komise zveřejnit detaily návrhu revize systému obchodování s emisními povolenkami ETS1. Původní termín byl přitom stanoven už na středu, nakonec však Brusel publikaci o dva dny odložil a není jisté, zda nakonec nedojde ještě k dalšímu prodlení. To ukazuje na citlivost tématu a skutečnost, že se úředníci snaží do poslední chvíle vybalancovat množství různých zájmů.

Jde totiž o hodně. Na jedné straně o budoucnost evropského průmyslu, a tedy prosperitu unie a jejích obyvatel, a na druhé o naplnění ambiciózních klimatických cílů a o to, zda na ně bude mít Evropa dostatek peněz. „Výnosy z povolenek jsou naprosto klíčový zdroj pro investice do dekarbonizace, a to zvlášť pro země, jako je Česká republika, které nemají dostatek vlastních prostředků,“ říká analytik Štěpán Vizi z Centra pro dopravu a energetiku (CDE). Uleví-li Evropa povolenkami zatíženému průmyslu přespříliš, bude to znamenat, že jí na samotnou dekarbonizaci nezbudou peníze.

O co se tedy hraje a čeho se bude horlivě očekávaný návrh týkat? HN přináší odpovědi na nejdůležitější otázky.

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Co se dočtete dál

  • Kolik mají povolenky v průběhu pěti let vynést.
  • Kdy mají podle současných pravidel povolenky „dojít“.
  • Proč už průmysl nemá dostávat povolenky zadarmo.
  • Jak se úprava týká domácností.
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