V Dolním Skrýchově na okraji Jindřichova Hradce stojí továrna, o které se mimo automobilový průmysl příliš neví. Patří rakouské rodinné skupině Pollmann, které český závod nyní může pomoci při jedné z nejtěžších situací v její téměř 140leté historii.
Tři klíčové rakouské společnosti skupiny se dostaly do insolvenčního řízení pod tíhou téměř 74 milionů eur závazků. České dcery se řízení zatím přímo netýká, přestože ji stoprocentně vlastní insolventní holding Pollmann International. Jeho celý podíl v české firmě je navíc zastaven ve prospěch rakouské UniCredit Bank Austria.
Co se dočtete dál
- Co skupinu Pollmann přivedlo do insolvence.
- Jak se rakouská společnost snažila problém vyřešit.
- Co bude nyní následovat.