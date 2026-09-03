Továrna v Nymburce, která vyrábí průmyslovou chladicí techniku a zaměstnává zhruba 200 lidí, dostane nového vlastníka. Její mateřskou skupinu Kelvion kupuje za 4,1 miliardy dolarů (téměř 86 miliard korun) nadnárodní koncern s francouzskými kořeny SLB, dříve známý jako Schlumberger. Obchod je součástí mnohem větší sázky: firma, která vyrostla především na dodávkách technologií a službách pro ropný a plynárenský průmysl, chce získat výraznější pozici v rychle rostoucím světě datacenter a umělé inteligence.

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Co se dočtete dál

  • Nakolik Kelvion počítá s pokračováním výroby v Nymburce.
  • Jakou roli v byznysu celé skupiny hrají datová centra.
  • Jaké výhody bude mít spojení SLB a Kelvionu.