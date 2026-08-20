V polích na kraji Kyjova mezi silnicí první třídy a pozemní fotovoltaickou elektrárnou už déle než rok funguje jedno z největších bateriových úložišť v Česku. Ve dvanácti klimatizovaných kontejnerech se tu skrývají baterie s celkovým výkonem 12 MW a kapacitou 29 MWh. To by teoreticky stačilo na pokrytí jednodenní spotřeby zhruba tří tisíc českých domácností. Odborníci, kteří za projektem stojí, HN popsali, jak se byznysu s baterkou zatím daří, na co si dát u takové investice pozor a jak zařízení co nejlépe využít či „vojet“, jak s nadsázkou říká jeho dodavatel.

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Co se dočtete dál

  • Na co vsadil investor do kyjovského bateriového úložiště.
  • Potřebuje baterie odpočívat.
  • Proč už nestačí spoléhat na služby výkonové rovnováhy.

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