Kombinace domácí fotovoltaiky s baterií je dnes v zásadě nutností. Jinak se investice do drahých solárů těžko vrátí v rozumném čase. Standardem se přitom stává i dálkové řízení úložiště, které je propojené s tisícovkami dalších domácích akumulací a společně pak podle aktuální situace ve výrobě elektřiny pomáhají stabilizovat energetické sítě. Vlastníci domácích baterek zároveň na balancování soustavy sami vydělávají.

Když před více než deseti lety přišel s touto vizí německý výrobce domácích baterií sonnen, znělo to ještě jako úplné sci-fi, jaké si málokdo dokázal představit. To ukazuje, jak moc byl bavorský start-up napřed před zbytkem trhu a proč byl srovnáván, nebo dokonce nadřazován americké Tesle a označován za vycházející rockovou hvězdu mezi německými energetickými firmami. Nyní však sonnen prochází těžkou krizí. Současnému vlastníkovi, koncernu Shell, se firmu podařilo prodat až po tříletém snažení a výrazně pod cenou.

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Co se dočtete dál

  • Za kolik Shell firmu sonnen prodal a kolik za ni před lety sám zaplatil.
  • Proč ropná společnost bateriovou společnost koupila, proč se ji rozhodla prodat a komu.
  • Jak je historie sonnen spojená s energetickou skupinou ČEZ.
  • Proč se někdejší německé bateriové naději v poslední době nedaří.

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