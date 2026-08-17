Kombinace domácí fotovoltaiky s baterií je dnes v zásadě nutností. Jinak se investice do drahých solárů těžko vrátí v rozumném čase. Standardem se přitom stává i dálkové řízení úložiště, které je propojené s tisícovkami dalších domácích akumulací a společně pak podle aktuální situace ve výrobě elektřiny pomáhají stabilizovat energetické sítě. Vlastníci domácích baterek zároveň na balancování soustavy sami vydělávají.
Když před více než deseti lety přišel s touto vizí německý výrobce domácích baterií sonnen, znělo to ještě jako úplné sci-fi, jaké si málokdo dokázal představit. To ukazuje, jak moc byl bavorský start-up napřed před zbytkem trhu a proč byl srovnáván, nebo dokonce nadřazován americké Tesle a označován za vycházející rockovou hvězdu mezi německými energetickými firmami. Nyní však sonnen prochází těžkou krizí. Současnému vlastníkovi, koncernu Shell, se firmu podařilo prodat až po tříletém snažení a výrazně pod cenou.
Co se dočtete dál
- Za kolik Shell firmu sonnen prodal a kolik za ni před lety sám zaplatil.
- Proč ropná společnost bateriovou společnost koupila, proč se ji rozhodla prodat a komu.
- Jak je historie sonnen spojená s energetickou skupinou ČEZ.
- Proč se někdejší německé bateriové naději v poslední době nedaří.
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