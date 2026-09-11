Bitva o to, kolik stojí investování, probíhá nejen na poli českých penzijních produktů, ale i mezi evropskými vydavateli ETF fondů. Zatímco od českých představitelů penzijních společností slýcháme, že státem nařízené plošné snížení poplatků na 0,5 % ročně u běžných dlouhodobých strategií je takřka likvidační, boj mezi vydavateli ETF fondů o budoucí klienty je touto optikou doslova cenová válka.

Situaci lze demonstrovat na nabídce dostupných ETF produktů replikujících celosvětové indexy.

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Co se dočtete dál

  • Jak klesaly poplatky hlavních globálních ETF v posledních letech?
  • Jaký vliv bude mít státem nařízený strop 0,5 % na fungování penzijních společností?
  • Kolik činí distribuční náklady v českém penzijním sektoru?

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