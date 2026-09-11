Bitva o to, kolik stojí investování, probíhá nejen na poli českých penzijních produktů, ale i mezi evropskými vydavateli ETF fondů. Zatímco od českých představitelů penzijních společností slýcháme, že státem nařízené plošné snížení poplatků na 0,5 % ročně u běžných dlouhodobých strategií je takřka likvidační, boj mezi vydavateli ETF fondů o budoucí klienty je touto optikou doslova cenová válka.
Situaci lze demonstrovat na nabídce dostupných ETF produktů replikujících celosvětové indexy.
Co se dočtete dál
- Jak klesaly poplatky hlavních globálních ETF v posledních letech?
- Jaký vliv bude mít státem nařízený strop 0,5 % na fungování penzijních společností?
- Kolik činí distribuční náklady v českém penzijním sektoru?