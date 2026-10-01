Je to pár dní, co českým trhem zatřásl největší obchod letošního roku. V něm podnikatel Zdeněk Cendra prodal nadnárodnímu fondu CVC Capital Partners 30 procent své technologické společnosti CDN77 při nacenění firmy 1,85 miliardy dolarů.
Nyní se v české digitální ekonomice rozjíždí další prodejní proces, který by mohl šlapat této transakci na paty – minimálně co do výše hodnoty prodávané společnosti. Mohlo by jít o jeden z největších dealů na domácím trhu v posledních letech.
Co se dočtete dál
- Kdo prodej Notina organizuje.
- Kdo by o firmu mohl mít zájem.
- Jak na tom Notino je.
- Jaká by mohla být prodejní cena.
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