Je to pár dní, co českým trhem zatřásl největší obchod letošního roku. V něm podnikatel Zdeněk Cendra prodal nadnárodnímu fondu CVC Capital Partners 30 procent své technologické společnosti CDN77 při nacenění firmy 1,85 miliardy dolarů.

Nyní se v české digitální ekonomice rozjíždí další prodejní proces, který by mohl šlapat této transakci na paty – minimálně co do výše hodnoty prodávané společnosti. Mohlo by jít o jeden z největších dealů na domácím trhu v posledních letech.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo prodej Notina organizuje.
  • Kdo by o firmu mohl mít zájem.
  • Jak na tom Notino je.
  • Jaká by mohla být prodejní cena.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se