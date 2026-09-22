Vláda ANO, SPD a Motoristů se od prvních týdnů, co je u moci, chlubí tím, že má Česko velmi nízkou inflaci. O co menší smysl to dává z ekonomického hlediska – tempo růstu cenové hladiny má velkou setrvačnost a současný kabinet ho ovlivnil primárně tím, že ze státního rozpočtu začal od ledna hradit kompletní příspěvek na obnovitelné zdroje energie, čímž si za dalších 17 miliard korun koupil inflaci dočasně nižší o pouhé čtyři desetiny procentního bodu –, o to urputněji se především politici ANO svými zásluhami chlubí.
Vládě je ovšem nutno přiznat, že se na jaře pokusila tlumit dopad dražších pohonných hmot na ceny jak regulací marží, tak snížením spotřební daně na naftu, a nyní k tomuto opatření sáhla znovu. Když ale dojde na důchody, vládní politici najednou na nízkou inflaci zapomenou a začnou růstem cen obhajovat předvolební dárek v podobě dvou tisíc korun, které krátce po Vánocích pošlou každému penzistovi v zemi.
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