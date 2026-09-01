 Další vláda, a to jakákoliv, bude muset podle prezidenta Petra Pavla „vypít kalich hořkosti a přijít s reformami, které budou řadu lidí možná bolet“. Podle něj se budou těžko prosazovat, vysvětlovat, ale nepůjde to bez nich, nechal se prezident slyšet v rozhovoru pro CNN Prima News. Navržený deficit státního rozpočtu na rok 2027 ve výši 389 miliard korun mu dává za pravdu.

Zpětný pohled na historii českých vlád a jejich reformních kroků bohužel člověka nutí k jisté skepsi. Nejde o to, že se nenašly vlády, které dokázaly přinést zásadní změny. Jde o to, co z těchto změn zůstalo a k čemu vedly.

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  • Proč bude muset příští vláda sáhnout k reformám?
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