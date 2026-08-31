Masivní investice, potírání šedé ekonomiky, růst HDP a konsolidace veřejných financí. Představení rozpočtu na rok 2027 s druhým nejvyšším schodkem v historii Česka znělo v pondělí z úst ministryně financí Aleny Schillerové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka skvěle. Česko se podle toho v podstatě stane rájem, v němž stát přidá na platy, sociální služby, zdravotní péči, důchody, zlevní elektřinu, zařídí nábor nových policistů, vojáků i psychologů do škol. Cena za to všechno je podle ministryně financí minimální – rozpočet sice dosáhne na první pohled hrozivých 389 miliard korun, co to ale prý je ve srovnání se zářnou budoucností. A dokonce jsme na tom prý ještě dobře ve srovnání s rozpočty okolních zemí, které mají deficitní hospodaření ještě horší.
Byla to v podstatě reklama na hospodaření státu.
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