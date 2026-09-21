Cena ropy na světových trzích v posledních týdnech neklesá pod hranici sto dolarů za barel a nezdá se, že by se to mělo změnit. Za poslední tři měsíce cena černého zlata vzrostla skoro o třicet procent, což se promítá i do ceníků čerpacích stanic. Nafta se v průměru obchoduje kolem padesáti korun za litr, benzin je zhruba o pět korun levnější. V obou případech se ceny blíží svým maximům z jara roku 2022, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
Vláda dlouho znovuzavedení regulace odmítala. Andrej Babiš mluvil spíše o celounijním řešení. Evropa by podle jeho nedávného výroku měla pro výrobce benzinu a nafty zrušit systém emisních povolenek ETS1 a zastavit chystanou druhou vlnu ETS2.
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