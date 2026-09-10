Jedním z pravidel politiků by mělo být nezastropovávat ceny, neomezovat marže a držet politiku co nejdál od cenovek zboží. To platí i ve chvíli, kdy ropa podražuje, nafta je na některých pumpách na 50 korunách za litr a sílí volání po státní „pomoci“. Maďarsko ukazuje, proč by další zásah byl vážnou chybou.
Ještě na začátku roku 2023 mělo Maďarsko s více než 25 procenty nejvyšší inflaci v EU. Letos v srpnu vykázalo pouhých 1,3 procenta. Zázrak? Spíše politické kouzlo zaplacené státem a odložené na později. Ukázkový manévr, jak stát dokáže inflaci potlačit, aniž by odstranil její příčiny.
Maďarské domácnosti nadále využívají regulované ceny elektřiny a plynu do stanoveného limitu. U vybraných potravin a drogistického zboží stát omezuje obchodní marže. Výsledek je politicky vděčný: nízké ceny na účtence a působivý index spotřebitelských cen. Jenže náklady nezmizely. Pouze je nesmí zaplatit zákazník přímo. Ve službách navíc zůstávají cenové tlaky podstatně silnější. Nutno také říct, že nižší inflaci pomáhá i silný forint, slabá domácí poptávka a vyšší srovnávací základna.
Nízké tempo inflace dlouho nevydrží, úrokové sazby poletí vzhůru
Domácnosti vše zaplatí jinak. Stát kompenzuje část nákladů na energie, firmy mají nižší tržby a zisky a veřejné rozpočty vybírají méně na DPH i daních z příjmů. Co lidé neuhradí u pokladny, doplatí v daních, dluhu nebo budoucích škrtech. A jakmile regulace skončí, potlačené náklady se do cen vrátí skokem.
Česko stojí před velkým pokušením. Dopravci žádají regulaci cen paliv. Vláda už dříve zastropovala energie a letos zasáhla také do marží u pohonných hmot. Může to tedy udělat znovu, ale opravdu by neměla. Cenový strop nezlevní ropu, dopravu ani výrobu. Jen zakryje skutečnou cenu, poškodí konkurenci, sníží daňové příjmy a připraví další cenový šok, jakmile regulace opadnou. Viděli jsme to v létě v Česku, kdy skončila regulace cen pohonných hmot a ty během 14 dnů vystoupaly až o pět korun na litru. Zákazy a regulace inflaci neporazí. Pouze ji zamknou, ale až dveře povolí, vrátí se s větší razancí.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit