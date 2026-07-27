Válka na Blízkém východě a záběry dronů či raket nad dubajským panoramatem vyvolaly u mnoha realitních investorů nejen z Česka obavy. Ceny některých nemovitostí ve Spojených arabských emirátech se v reakci na to skutečně snížily, podle expertů však nejde o prasknutí bubliny, ale spíše o návrat k racionalitě. Válečný konflikt v regionu pouze urychlil korekci, která by na přehřátém trhu po letech strmého růstu dříve či později stejně nastala. Podle Veroniky Plichtové, zakladatelky a generální ředitelky realitní kanceláře Move Homes sídlící v Dubaji, skončila éra, kdy kupující měli na rozhodnutí o milionech doslova minutu, a do Dubaje se vrací prostor pro vyjednávání.
„Dříve byl trh v takové křeči, že lidé brali v podstatě cokoli a za jakoukoli cenu. Dnes je konečně čas na analýzu. My klientům radíme nekupovat masové projekty s tisíci identickými byty, ale sázet na princip nedostatkovosti. Hledáme unikátní jednotky, které jsou v celém projektu třeba jen dvě nebo tři – ty si svou hodnotu udrží, i když trh kolem nich zakolísá,“ říká Plichtová v rozhovoru pro HN.
Slovenka, která vyměnila kariéru v londýnském softwarovém byznysu za realitní trh v Emirátech, se svými kolegy uzavřela během posledních tří let, kdy agentura existuje, více než 1600 transakcí. Jen vloni Move Homes uskutečnila prodeje v hodnotě jedné miliardy emirátských dirhamů (necelých 5,8 miliardy korun). V Dubaji se Veronika Plichtová usadila během pandemie, kdy tam utekla před přísným britským lockdownem, a postupně vybudovala firmu, která česko-slovenským klientům zajišťuje kompletní servis od nákupu nemovitosti přes správu majetku až po vyřizování víz. V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, proč je pro ni dubajský trh stále stabilnější než například pražský či londýnský anebo na co si dát pozor při investicích ve Španělsku.
Jak se rodačka ze Slovenska, která pracovala v Londýně pro softwarovou firmu, dostane k realitám v Dubaji?
Byla to souhra náhod spojená s obdobím covidu. V Londýně jsem tehdy pracovala pro společnost Sporting Solutions, která dodává software sázkovým kancelářím, a jako country manažerka jsem měla na starosti celou střední a jižní Evropu. Když přišel lockdown, v Londýně byl velmi striktní, zatímco Dubaj zůstala otevřená. Odjela jsem tam původně jen na home office, ale tento arabský emirát a jeho architektura mě nadchly natolik, že jsem se rozhodla změnit obor. Začínala jsem v místních agenturách, kde jsem měla skvělé mentory, ale brzy jsem díky svým vysokým obratům zjistila, že chci budovat vlastní značku. Tak vznikla Move Homes – firma, kde dnes pod jednou střechou najdete československé makléře, designéry i specialisty na správu, abychom klientům asistovali v jejich rodném jazyce.
Co se dočtete dál
- Jakou hlavní investiční mantrou by se měli realitní investoři v Dubaji řídit.
- V čem je dubajský trh oproti jiným – třeba tomu v Praze či Londýně – specifický.
- Jak se liší Dubaj od ostatních rozvinutých realitních trhů z pohledu daní.
- Zdali je nyní vhodná příležitost v Dubaji nakupovat a proč.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.