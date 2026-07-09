Nemovitostní trh v Česku je nyní výrazně přehřátý, protože ceny rezidenčních realit rostou vlivem dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou. Tento vývoj vede řadu tuzemských investorů k přesunu kapitálu do ciziny, kde hledají nejen diverzifikaci portfolia a ochranu úspor před inflací, ale také vyšší výnosy z pronájmu nebo zázemí pro trávení zimních měsíců. Nákup zahraničních nemovitostí se tak v posledních letech stal u části lépe zajištěných rodin, které mají volnou hotovost, standardní součástí investiční strategie.
Aktuální žebříček nejoblíbenějších destinací však doznal v posledních měsících zásadních změn. V jaké zemi tedy Češi momentálně nakupují nemovitosti nejvíce?
Co se dočtete dál
- Které konkrétní lokality jsou nyní u českých investorů nejoblíbenější.
- Za kolik se dají koupit apartmány v těchto destinacích.
- Za jakých podmínek investorům na nákup zahraniční nemovitosti půjčí tuzemská banka.
- Které země skrývají podle expertů největší budoucí investiční potenciál.
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