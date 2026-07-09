Nemovitostní trh v Česku je nyní výrazně přehřátý, protože ceny rezidenčních realit rostou vlivem dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou. Tento vývoj vede řadu tuzemských investorů k přesunu kapitálu do ciziny, kde hledají nejen diverzifikaci portfolia a ochranu úspor před inflací, ale také vyšší výnosy z pronájmu nebo zázemí pro trávení zimních měsíců. Nákup zahraničních nemovitostí se tak v posledních letech stal u části lépe zajištěných rodin, které mají volnou hotovost, standardní součástí investiční strategie.

Aktuální žebříček nejoblíbenějších destinací však doznal v posledních měsících zásadních změn. V jaké zemi tedy Češi momentálně nakupují nemovitosti nejvíce?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Které konkrétní lokality jsou nyní u českých investorů nejoblíbenější.
  • Za kolik se dají koupit apartmány v těchto destinacích.
  • Za jakých podmínek investorům na nákup zahraniční nemovitosti půjčí tuzemská banka.
  • Které země skrývají podle expertů největší budoucí investiční potenciál.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se