Alena Schillerová by měla radost, kdyby věděla, že jsem koupil státní dluhopisy. Jejím přáním je, aby občané drželi větší podíl státního dluhu než nyní. Ale váhal jsem – kdyby byla správkyní soukromého investičního fondu, nevložil bych tam ani haléř.
Ona mě ale naopak nepotěšila, když se přidala do kampaně proti prezidentovu vetu novely, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Petr Pavel bezpochyby ví, že sněmovna veto brzo přehlasuje. Správně ale veřejnost upozornil na to, o jak významnou změnu se jedná.
Co se dočtete dál
- Jaké riziko netransparentního přesouvání finančních prostředků novela vytváří?
- Jak argumentuje vláda a koalice proti vetu?
- Jaký dopad může mít novela na budoucí zadlužení?
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