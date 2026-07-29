Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, prohlásil předseda vlády s takovým uspokojením, že by se člověk nejraději zeptal parafrází klasika: „A není to málo, Andreji Babiši?“

Jen pro upřesnění, letos je schodek rozpočtu naplánovaný na 310 miliard korun a tak nějak se předpokládalo, že se bude postupně snižovat, a ne zvyšovat. Přesné číslo sice neznáme (a nezná ho ani ministryně financí Alena Schillerová, která podle vlastních slov čeká na srpnovou makroekonomickou prognózu), nicméně pokud je limit čtyři stovky, nelze předpokládat, že by schodek dosáhl třeba jen 305 miliard korun.

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