Prezident vetoval, sněmovna se chystá přehlasovat. Zatímco ve vrcholných patrech politiky se řeší, kdo s koho, v pozadí zní tichá otázka: kdo dluh jednou zaplatí?

Jde o to, co se vlastně počítá do kolonky „dluh“. Pro běžného člověka je to téma příliš odborné, technické, příliš abstraktní, a proto snadno přehlédnutelné. Jenže se právě rozhoduje o kupní síle koruny minimálně na deset let dopředu. A za to, že se ta debata vůbec otevřela, můžeme prezidentovi i premiérovi poděkovat. Protože víc než její výsledek je důležité, co si z ní jako občané odneseme o tom, jak naše zadlužování, pardon, financování, doopravdy funguje.

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Co se dočtete dál

  • Jak novela rozpočtových pravidel změní výpočet dluhu?
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  • Jaké jsou možné cesty splácení státního dluhu?

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