Schodek veřejných financí by měl v příštím roce dosáhnout 2,8 procenta HDP a do roku 2030 postupně klesnout na 1,3 procenta HDP. Vyplývá to z nového fiskálně-strukturálního plánu, který si vláda ještě musí nechat posvětit od Evropské komise. V každém případě platí slib ministryně financí Aleny Schillerové, že by deficit měl zůstat pod evropskou úrovní tři procent HDP.
V tomto kontextu možná stojí za připomenutí, že původní plán počítal s deficitem ve výši 0,9 procenta. Stejně tak ovšem platí, že tento plán, který už komise schválila, by v reálu české politiky a ekonomiky neměl šanci. Ochotu konsolidovat veřejné finance politici projevují v podstatě jen tehdy, když jsou v opozici, a ne když mají možnost své návrhy prosazovat.
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