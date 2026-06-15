Kritizuje kroky předchozího ministra financí kolem vykazování financí v rozpočtu, ale sama se k jeho konsolidaci nemá. Naopak, chystá řadu dalších nových výdajů. Zároveň ale protlačila i několik nových projektů. Stihla rozjet znovuzavedení EET, obnovila vydávání Dluhopisů republiky, přišla s novým penzijkem, vyřešila stamiliardovou půjčku pro Dukovany a chystá se posunout plány na jednotné inkasní místo. „Deficit veřejných financí budeme držet bezpečně pod hranicí tří procent HDP,“ slibuje v rozhovoru pro HN ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.
V jaké fázi je příprava rozpočtu na příští rok a jaký se vám rýsuje schodek?
Číslo vám zatím neřeknu. Ministři poslali svoje požadavky, respektive nadpožadavky, a teď ministerstvo financí musí do konce června podle rozpočtových pravidel rozepsat takzvané rámce, ve kterých se budou pohybovat při návrzích rozpočtu. Budu s nimi vyjednávat zhruba v druhé polovině srpna a do konce srpna to musím poslat na vládu. Zavázali jsme se v programovém prohlášení vlády, že se budeme s deficitem veřejných financí držet bezpečně pod hranicí tří procent HDP.
Ale do toho ještě vyjednáváme nový fiskálně-strukturální plán s Evropskou komisí, protože ten, co vyjednala bývalá vláda, je absolutně nereálný. Jde o maximální deficit veřejných financí na čtyři roky dopředu, který si každá evropská země musí od roku 2024 nechat schválit Evropskou komisí. V materiálu, který nám odešel do připomínkového řízení a o kterém bude jednat vláda, jsme na 2,8 procenta HDP (letos ministerská makroekonomická predikce odhaduje, že veřejné rozpočty, tedy stát, rozpočtové fondy a samospráva, skončí deficitem 2,6 procenta – pozn. red.) a pak by měla následovat postupná konsolidace každý rok zhruba o půl procentního bodu.
Co se dočtete dál
- Jak pokračují přípravy státního rozpočtu na příští rok.
- Čím ministerstvo financí hodlá pokrýt nové výdaje.
- Co aktuálně řeší ministryně financí Alena Schillerová.
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