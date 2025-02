Do zemí Evropské unie přicestovalo loni 4,6 miliardy balíčků, které měly nižší hodnotu než 150 eur, a byly proto osvobozené od celních poplatků. To představuje 12 milionů balíčků denně a dvojnásobek proti roku 2023. S rozšířením čínských internetových tržišť, jako jsou Temu či Shein, se počet těchto malých zásilek na místním trhu každoročně zvyšuje. Zaplavují celní úřady a znevýhodňují evropské obchodníky. Pomoci by měl „poplatek za zpracování“, který ve středu navrhla zavést Evropská komise. Ta zároveň vyzývá, aby se státy více zaměřily na obsah malých balíčků, který může být pro zákazníky nebezpečný.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak vysoké by mohly být nové poplatky.

Jak změnu vnímají čeští prodejci.