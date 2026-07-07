Insolvenční příběh padlého e-shopu Exasoft, který míval tržby i přes miliardu, se rozběhl naplno. Řízení se rozběhlo na jaře poté, co samotný obchod se spotřební elektronikou uvedl, že se nachází v platební neschopnosti, neboť má u více věřitelů závazky déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit.

Soud seznal, že Exasoft je opravdu v úpadku, a v červnu byl na dlužníka vyhlášen konkurz – rozprodej majetku pro uspokojení co největší části pohledávek. Jejich celkový objem ještě není znám, ale celý případ se pro věřitele aktuálně rýsuje jako výrazně menší průšvih, než tomu bylo v kauze jiného padlého e-shopu Okay. Tam se drtivá většina více než půlmiliardového dluhu nikdy nevrátí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak probíhá insolvenční proces s obchodem Exasoft?
  • Co říká insolvenční správkyně Martina Kaplánková?
  • Kdo je mezi věřiteli?
  • Co zákazníkům obchodu teď nabízí Mironet?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.