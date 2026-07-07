Insolvenční příběh padlého e-shopu Exasoft, který míval tržby i přes miliardu, se rozběhl naplno. Řízení se rozběhlo na jaře poté, co samotný obchod se spotřební elektronikou uvedl, že se nachází v platební neschopnosti, neboť má u více věřitelů závazky déle než tři měsíce po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit.
Soud seznal, že Exasoft je opravdu v úpadku, a v červnu byl na dlužníka vyhlášen konkurz – rozprodej majetku pro uspokojení co největší části pohledávek. Jejich celkový objem ještě není znám, ale celý případ se pro věřitele aktuálně rýsuje jako výrazně menší průšvih, než tomu bylo v kauze jiného padlého e-shopu Okay. Tam se drtivá většina více než půlmiliardového dluhu nikdy nevrátí.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá insolvenční proces s obchodem Exasoft?
- Co říká insolvenční správkyně Martina Kaplánková?
- Kdo je mezi věřiteli?
- Co zákazníkům obchodu teď nabízí Mironet?
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