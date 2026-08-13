Na trhu s logistickými službami pro e-commerce v regionu střední a východní Evropy je hodně živo. Hned několik významných hráčů je na prodej, ten největší v regionu nyní nového majitele našel. Firmu, která má významný byznys v Česku, získala v přepočtu za vyšší stovky milionů korun rakouská polostátní pošta Österreichische Post. Právě ta je v současnosti nejaktivnějším „lovcem“ v oboru firem zajišťujících e-shopům odbavení objednávek, tedy takzvaný fulfillment.
Co se dočtete dál
- Koho rakouská pošta koupila.
- Hospodářské výsledky kupované firmy.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.