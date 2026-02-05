Vánoce 2025 přinesly pro řadu českých e-shopů nepříjemné vystřízlivění. Tradičně nejsilnější prodejní období roku, které běžně rozhoduje o celoročním úspěchu, tentokrát nepřineslo očekávaný skok v počtu objednávek. Má to zřejmě souvislost s dvěma trendy v české e-commerce: nástupem zahraničních, zejména čínských, internetových tržišť a posilováním role tuzemských lídrů trhu na úkor středních a malých hráčů.

Co se dočtete dál

  • Jaká čísla dokreslují působení Temu, Shein a spol. na českou e-commerce.
  • Jak se atypická vánoční sezona promítla do byznysu společností Comgate či Shipmall.
  • Jak se tlak čínských tržišť promítl do objednávek e-shopu T. S. Bohemia.
  • Co bude dál.
