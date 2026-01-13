Loni poprvé překonal na tržbách hranici jedné miliardy korun a do tří let chce dosáhnout na miliardy dvě. Největší domácí outdoorový prodejce 4camping roste nejen v číslech: rozšiřuje svůj záběr po Evropě, plánuje otevření první vlajkové prodejny v centru Prahy, bude se stěhovat do nových kanceláří v deváté městské části.
4camping, který patří pod firmu ForCamping, zřejmě čeká ještě jeden velký milník. Poprvé v historii by mohl do jeho majetkové struktury zamířit investor. Zakladatelé Jaroslav Skalka a Petr Burian, kteří firmu ovládají skrze eseróčko FTonline ve vlastnickém poměru 65 : 35, spustili na konci minulého roku proces, který by ve finále mohl do ForCamping přivést minoritního investora. Podle informací HN je to nejpravděpodobnější varianta financování plánované expanze po Evropě.
Co se dočtete dál
- Co se děje okolo předního outdoorového obchodu.
- Co na zájem investorů říkají majitelé.
- Kolik by mohl podíl ve 4camping stát.
- Jak je na tom trh, kde se firma pohybuje.
