Největší domácí outdoorový prodejce 4camping poprvé v historii přesáhne v tržbách hranici miliardy korun. Podnik milník překonal už během října, za celý rok počítá s tržbami kolem 1,1 miliardy. Proti loňsku by šlo o nárůst zhruba o 200 milionů korun. Do tří let by firma ráda vyrostla na dvě miliardy. Čísla představila na čtvrtečním setkání s obchodními partnery ve svém logistickém centru v Pardubicích.
Kromě ekonomických výsledků oznámili zástupci 4camping také plány na otevření první velké prodejny v centru Prahy, která by se měla stát vlajkovou lodí společnosti. Vysvětlili také, proč letošní Výstava stanů v pražských Letňanech zůstala za očekáváním nebo jak se obchodu daří bojovat s podvodnými e-shopy, které (nejen) na značce 4camping parazitují. Firmu navíc v příštím roce čeká stěhování.
Co se dočtete dál
- Které trhy jsou pro 4camping klíčové.
- Proč se poohlíží po nových značkách.
- Kam by firma ráda umístila svou novou prodejnu.
- Co může za nižší návštěvnost Výstavy stanů.
