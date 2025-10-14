Za normálních okolností jsou Staříč a Bělá docela klidné říčky, ani ne řeky. Před rokem v půlce září se z nich ovšem staly dravé toky, které pustošily město Jeseník. A právě na jejich soutoku stojí sídlo a sklad české oděvní firmy Woox…
„Při povodních v roce 1997 tady voda nebyla, proto byl náš areál vedený jako nezáplavová oblast,“ říká Daniel Arzt, zakladatel a majoritní vlastník Wooxu. „Utěsnili jsme všechna vrata od soutoku, odkud měla voda teoreticky přijít, kdyby bylo více vody než tehdy. A mysleli jsme si, že to bude v pohodě.“
Nebylo. Vlna přišla z druhé strany, od náměstí, a byla nezastavitelná, během hodiny a půl se sklady firmy zaplavily až do výšky 1,2 metru. Z pečlivě vyrovnaných krabic zbyla mokrá hromada zboží – bundy, kabáty, trička, šaty, košile, sukně, batohy a další, celkem 30 kamionů oblečení a doplňků. Pro Woox to vypadalo beznadějně, i proto, že areál neměli dostatečně pojištěný. V tu chvíli jim místo prodejů šlo o to, zachránit ze skladu aspoň něco. „Vypnuli jsme e-shop na začátku hlavní sezony, kdy normálně děláme tržbu dva miliony korun denně,“ říká Arzt. Dnes, rok od povodní, už se v suchém skladu opět usmívá. Obchod i jeho zákazníci prokázali velkou odolnost. „Díky obrovské podpoře zákazníků a nasazení celého týmu jsme se z toho dostali.“
Co se dočtete dál
- Jaký je příběh módní značky a obchodu Woox.
- Kde a jak vznikla loajální skupina zákazníků.
- Kde se zboží Wooxu vyrábí.
- Jaká je budoucnost firmy.
