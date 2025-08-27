Končící letní outdoorovou sezonu, která je spojena i s výraznými výprodejovými akcemi, opět využívají podvodníci. Přes sociální sítě šíří odkazy na falešné stránky, které sázejí na podobnost s předními tuzemskými e-shopy. S praxí se setkaly například obchody 4camping, Hudy sport nebo Rock Point. A začaly situaci řešit.
