Končící letní outdoorovou sezonu, která je spojena i s výraznými výprodejovými akcemi, opět využívají podvodníci. Přes sociální sítě šíří odkazy na falešné stránky, které sázejí na podobnost s předními tuzemskými e-shopy. S praxí se setkaly například obchody 4camping, Hudy sport nebo Rock Point. A začaly situaci řešit. 

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.