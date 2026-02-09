E-commerce má za sebou období prudkého růstu. Roste dál, ale jinak než dřív. Hlavní boj se dnes nevede o to, zda budou lidé nakupovat online, ale o efektivitu, profitabilitu a schopnost dlouhodobě obstát v čím dál složitějším ekosystému. Právě v tomto kontextu začínají hrát klíčovou roli logistika, efektivita, umělá inteligence a překvapivě i budování komunit.
Podle prognózy EMARKETER měly globální online maloobchodní prodeje v roce 2025 dosáhnout 6,419 bilionu USD, což odpovídá meziročnímu růstu 6,8 %. E-commerce se zároveň podílí na 20,5 % celkového globálního retailu. Oproti roku 2024 jde o další posun, ale už bez dramatických skoků.
Co se dočtete dál
- Jak se proměnila struktura růstu e-commerce a co znamená důraz na jednotkovou ekonomiku.
- Jak logistika, skladové hospodářství a flexibilní doručování mění konkurenční výhodu.
- Jak umělá inteligence ovlivňuje vyhledávání, rozhodování zákazníků, predikci poptávky a cenotvorbu.
