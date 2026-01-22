Kauza zkrachovalého obchodu s elektronikou a nábytkem ještě zdaleka neskončila. Hlavní dějství, završené rozprodejem skladového zboží, už je sice za námi, ale na pozadí stále ještě bublá několik nedořešených aspektů insolvenční kauzy. V posledních týdnech do hry vstoupila nová trestní oznámení, žaloba na doplnění pasiv či aktivita státního zástupce.

„Eseróčko“ Okay, které se loni přejmenovalo na OK 2025 s.r.o, loni skončilo v konkurzu poté, co se zakladatel, majitel a šéf obchodu Jindřich Životský nedokázal vypořádat s obřími dluhy. Věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení téměř 300 pohledávek o celkové výši téměř 650 milionů korun.

V insolvenčním řízení již došlo ke zpeněžení všeho movitého majetku řetězce Okay, výnos z toho činil 18,5 milionu korun. Momentálně se prodává i bývalé hlavní sídlo firmy v brněnských Horních Heršpicích za 200 milionů, ale to do insolvenční kauzy nepatří. „Sídlo dlužníka je v nemovitosti, která je ve vlastnictví jiné společnosti. Výnos ze zpeněžení tedy nebude příjmem do insolvenčního řízení Okay s.r.o,“ uvedl insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky.

Co se dočtete dál

  Co se aktuálního děje v kauze zkrachovalého obchodu Okay.
  Na koho míří trestní oznámení.
  Co insolvenční správce sleduje žalobou na majitele a jeho dceru.
  Co se stalo s tristním uspokojením jediné zajištěné pohledávky u banky UniCredit.
