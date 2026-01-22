Kauza zkrachovalého obchodu s elektronikou a nábytkem ještě zdaleka neskončila. Hlavní dějství, završené rozprodejem skladového zboží, už je sice za námi, ale na pozadí stále ještě bublá několik nedořešených aspektů insolvenční kauzy. V posledních týdnech do hry vstoupila nová trestní oznámení, žaloba na doplnění pasiv či aktivita státního zástupce.
„Eseróčko“ Okay, které se loni přejmenovalo na OK 2025 s.r.o, loni skončilo v konkurzu poté, co se zakladatel, majitel a šéf obchodu Jindřich Životský nedokázal vypořádat s obřími dluhy. Věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení téměř 300 pohledávek o celkové výši téměř 650 milionů korun.
V insolvenčním řízení již došlo ke zpeněžení všeho movitého majetku řetězce Okay, výnos z toho činil 18,5 milionu korun. Momentálně se prodává i bývalé hlavní sídlo firmy v brněnských Horních Heršpicích za 200 milionů, ale to do insolvenční kauzy nepatří. „Sídlo dlužníka je v nemovitosti, která je ve vlastnictví jiné společnosti. Výnos ze zpeněžení tedy nebude příjmem do insolvenčního řízení Okay s.r.o,“ uvedl insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky.
Co se dočtete dál
- Co se aktuálního děje v kauze zkrachovalého obchodu Okay.
- Na koho míří trestní oznámení.
- Co insolvenční správce sleduje žalobou na majitele a jeho dceru.
- Co se stalo s tristním uspokojením jediné zajištěné pohledávky u banky UniCredit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.